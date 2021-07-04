Восстановительный тренд в экономике Азербайджана набирает обороты: в апреле экономика вернулась к росту, который составил около трех процентов, а в мае ускорилась вплоть до четырех процентов.

Об этом в четверг Trend сообщила заместитель начальника Департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Гульнара Хайдаршина, передает Day.Az.

По ее словам, по итогам первых пяти месяцев текущего года рост экономики составил 0,8 процента, в то время как спад в четвертом квартале прошлого года достиг 6,2 процента.

"Возвращению азербайджанской экономики к росту способствовало восстановление в ненефтяном секторе благодаря отмене жестких карантинных мер и фискальным стимулам", - заметила Гульнара Хайдаршина.

Так, по состоянию на начало июня ненефтяной сектор азербайджанской экономики вырос на 4,5 процента, что позволило компенсировать снижение (на 6,7 процента) в нефтегазовом секторе страны.

Представитель Газпромбанка ожидает, что восстановительный тренд в экономике в ближайшей перспективе усилится, и этому будет также способствовать исчерпание эффекта "высокой базы" цен на углеводороды первого квартала 2020 года.

"Учитывая благоприятную конъюнктуру цен на углеводороды, наращивание поставок через запущенный в ноябре 2020 года газопровод TAP с экспортным потенциалом в 10 миллиардов кубометров в год, восстановление активности в ненефтяном секторе и реализацию масштабных инфраструктурных проектов на освобожденных от оккупации территориях, мы ожидаем, что рост экономики Азербайджана в 2021 году составит 5,1 процента", - добавила Гульнара Хайдаршина.

Напомним, что в январе - мае 2021 года ВВП Азербайджана увеличился на 0,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 31,5 миллиарда манатов.