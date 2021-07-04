Азербайджанцы отказываются от долларов

В Азербайджане банковские вклады населения в иностранной валюте на начало мая 2021 года составили 3,893 миллиарда в манатном эквиваленте, что на 5,6 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на статистический отчет Центробанка (ЦБА), удельный вес вкладов населения в инвалюте в указанный период составил 45,1 процента от всех вкладов.

Согласно данным ЦБА, показатель объема вкладов населения, включая средства физлиц, занимающихся предпринимательством, в национальной валюте за отчетный период достиг 4,741 миллиарда манатов, что демонстрирует рост за год на 17,7 процента. Доля вкладов населения в нацвалюте составляет 54,9 процента от общего объема вкладов населения.

В целом объем банковских вкладов населения Азербайджана, включая средства физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью, за отчетный период приравнялся к 8,635 миллиарда манатов. Этот показатель указывает на рост в годовом исчислении на 5,6 процента.

Вклады резидентов и нерезидентов достигают 8,355 миллиарда манатов и 279,4 миллиона манатов, соответственно. В годовом выражении вложения резидентов увеличились на 73,3 миллиона манатов (5,8 процента), а нерезидентов - сократились на 177,6 миллиона манатов (0,5 процента).

Отметим, что общий объем депозитов в банках Азербайджана на начало июня 2021 года составил около 24,9 миллиарда манатов, что на 5,6 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.