Азербайджан значительно увеличил производство стройматериалов

В Азербайджане в январе-мае 2021 года было произведено стройматериалов на сумму 302,8 миллиона манатов, что на 29,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на данные Госкомстата.

Виды продукции Произведено в январе-мае 2021 г. Изменения по сравнению с январем-маем 2020 г. (в %) Количество готовой продукции на складах на 01.06.2021 Цемент (тыс. тонн) 1393,5 111,4 110,6 Строительный гипс (тыс. тонн) 9,3 143,1 4,0 Строительный известняк (тыс. тонн) 14,7 136,1 6,4 Строительные блоки и кирпич (тыс. тонн) 28,4 2,1 раза 20,3 Сборные бетонные строительные конструкции (тыс. куб. м) 12,5 74,4 4,7 Асфальт (тыс. тонн) 12,6 21,5 - Строительный кирпич (тыс. куб. м) 205,6 107,6 11,7 Бетонная смесь (тыс. тонн) 972,7 142,3 - Обработанный мрамор, травертин, алебастр и изделия из них (тонны) 14121,7 186,9 -