https://news.day.az/economy/1358607.html На платформах SOCAR не было пожаров или взрывов - ЗАЯВЛЕНИЕ
На платформах SOCAR не было пожаров или взрывов - ЗАЯВЛЕНИЕ
На платформах SOCAR и других промышленных объектах аварий не было, и работа продолжается в штатном режиме.
Об этом заявил заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов
"Если будет дополнительная информация, мы проинформируем общественность",- написал он.
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