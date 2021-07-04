На платформах SOCAR не было пожаров или взрывов

На платформах SOCAR и других промышленных объектах аварий не было, и работа продолжается в штатном режиме.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов

"Если будет дополнительная информация, мы проинформируем общественность",- написал он.