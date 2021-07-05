Строятся автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы.

Как сообщает Day.Az, протяженность автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, которая берет начало от участка магистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезур, проходящего вблизи Худаферинского водохранилища, составит 66 километров.

Планируется также строительство новой автомобильной дороги протяженностью 17 километров, отделяющей указанную дорогу от населенного пункта Ханлыг до города Губадлы.

Общая протяженность проектируемых дорог составляет 83 километра.

Новые автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы проходят по территории освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского и Лачинского районов. Автомобильная дорога охватит более 30 населенных пунктов указанных районов, включая города Губадлы и Лачин.