В Агдаме строятся две подстанции

В соответствии с поручением Президента страны "Азерэнержи" проводит комплексные работы по подключению Агдамского района к общей энергосистеме Азербайджана, обеспечению его стабильной и бесперебойной электроэнергией, сообщает Day.Az со ссылкой на "Азерэнержи".

Так, с учетом размеров Агдамского района и реализации крупных проектов здесь строятся две подстанции 110/35/10 кВ "Агдам-1" и "Агдам-2". Подстанция "Агдам-1" строится на въезде в районный центр, рядом с бывшим автовокзалом, а подстанция "Агдам-2" строится в направлении села Шелли близ Аскерана. Самое главное, к этим подстанциям прокладывается двухцепная высоковольтная линия электропередачи напряжением 110 киловольт на расстоянии 40 км от подстанции Хындырыстан. Кроме того, возле подстанции "Агдам-1" строится Карабахский региональный центр управления "Азерэнержи", где будет установлено самое современное цифровое оборудование для автоматического управления освобожденными территориями.

Ускоренными темпами ведутся работы на подстанции "Агдам-1". Большая часть работ на подстанции "Агдам-2" уже выполнена, и строительство близится к завершению. В ближайшие месяцы планируется завершить строительство ЛЭП 110 кВ на расстоянии 40 км, в том числе подстанций "Агдам-1", "Агдам-2", а также Карабахского регионального центра управления.