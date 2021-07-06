Таможенные службы Азербайджана и Ирана обсудили ускорение пограничных процессов

Таможенные службы Азербайджана и Ирана обсудили развитие текущего сотрудничества в направлении ускорения пограничных процессов и расширения транзитного потенциала двух стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана, шестого июля вопросы в связи с этим обсудили на онлайн-встрече председатель ГТК Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев и президент Таможенной администрации Ирана Мехти Мирашрафи.

В ходе встречи иранская сторона подчеркнула, что взаимодействия таможенных органов двух стран играет особую роль в разрешении этих вопросов.

Мирашрафи отметил, что дальнейшее усиление сотрудничества в области транзитных грузоперевозок может внести существенный вклад в региональное развитие и повышение привлекательности транспортных коридоров, проходящих через территории двух стран, и решение важных задач в этом направлении ложится на таможенные органы.

Сторонами был рассмотрен и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.