На заводе в Баку завершился ремонт паромного судна «Карабах»

На судоремонтно - строительном заводе "Зых" в Баку завершился ремонт паромного судна "Карабах", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ASCO, ремонтные работы проведены в соответствии с намеченным планом.

"Были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, механизмы судна, очищены и покрашены его подводная и надводная части, выполнены работы по сварке корпуса, монтажу труб, электрике и автоматике", - говорится в сообщении.

Жилые и служебные помещения парома также отремонтированы в соответствии с современными стандартами.

После успешных ходовых испытаний судно было передано в эксплуатацию.

Паромное судно "Карабах" было сдано в эксплуатацию в 2008 году, его длина составляет 154,5, а ширина - 17,5 метра. Максимальная скорость парома - 14 узлов, грузоподъемность - около шести тысяч тонн.