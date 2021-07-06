Yelo Bank открыл филиал «28 Мая» в новом концепте

Yelo Bank продолжает увеличивать свою филиальную сеть соответствующую современным стандартам. Новый филиал "28 Мая" отремонтирован и введен в эксплуатацию по новой концепции.

Расположенный по адресу Шамси Бадалбейли 102 филиал отличается своей удобностью, современным дизайном интерьера и функциональностью. Тут учтены даже самые мелкие детали для быстрого и эффективного решения клиентских запросов. Простые, но в тоже время отремонтированные с особым вкусом приемные, зоны ожидания, новая система работы - все это отражено в филиале "28 мая". В новой концепции банка предпочтение отдается быстрому и индивидуальному обслуживанию.

Присутствовавший на церемонии открытия председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов поделился своими мыслями и рассказал о дальнейших планах банка: "Yelo Bank успешно завершает процесс ребрендинга и реализует новую стратегию развития. Отремонтированный по новому концепту филиал "28 мая", также является частью нашей стратегии. Хочу отметить, что в последнее время в Yelo Bank происходят кардинальные изменения. Это отражается на уровне обслуживания клиентов, предлагаемых продуктах и ​​услугах, а также в оптимизации бизнес-процессов, и усилении команды профессиональными кадрами".

В ближайшее время Yelo Bank планирует открытие еще нескольких новых филиалов.

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