Казахстанские компании заинтересованы участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов на встрече с министром экономики Микаилом Джаббаровым, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

На встрече Микаил Джаббаров подчеркнул высокий уровень отношений с Казахстаном, успешное продолжение сотрудничества в различных сферах экономики и выразил уверенность в дальнейшем укреплении экономических отношений.

Министр сообщил, что между сторонами обсуждается ряд документов, предусматривающих развитие экономического сотрудничества, ведется работа по расширению взаимной торговли. Азербайджанский торговый дом, который был открыт в мае 2021 года в казахстанском Нур-Султане, является благоприятным механизмом в этом контексте. В то же время продолжение экспортных миссий и деловых встреч важно с точки зрения расширения двусторонних отношений.

Микаил Джаббаров отметил, что между двумя странами налажено эффективное инвестиционное сотрудничество: "Казахстан вложил в ненефтяной сектор Азербайджан 94 миллиона долларов, а Азербайджан инвестировал в ненефтяной сектор казахстанской экономики свыше 203 миллионов долларов. В Азербайджане зарегистрировано 145 казахстанских компаний, действующих в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства и транспорта".

На встрече был отмечен потенциал для укрепления партнерства в различных областях, включая торговлю, транзит и логистику, промышленность, сельское хозяйство, туризм и другие сферы. Была предоставлена информация о концепции развития освобожденных территорий Азербайджана, проводимых там восстановительных работах и ​​возможности участия казахстанских компаний в восстановительных работах.

Стороны обменялись мнениями по торгово-экономическим отношениям, сотрудничеству в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана и другим вопросам.