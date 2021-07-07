С целью развития и углубления экономического сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном была создана Палата экономического сотрудничества Пакистан-Азербайджан (PAKAZCHAM).

Как сообщает Day.Az, в Баку будет функционировать постоянное представительство Палаты.

Членство в Палате скоро будет открыто для юридических и коммерческих структур обеих стран.

В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные должностные лица министерств экономики, иностранных дел, юстиции, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и деловых кругов.

Одними из основных целей палаты являются содействие укреплению деловых связей между двумя странами, поддержка образования, содействие и расширение торговли и инвестиций между двумя странами.