Kapital Bank продолжает сотрудничество в сфере денежных переводов с крупнейшим банком России - Сбербанком. В рамках сотрудничества Kapital Bank подключился к созданной Сбербанком системе мгновенных денежных переводов по номеру мобильного телефона.

Через мобильное приложение Сбербанка можно переводить деньги на карты Kapital Bank. При совершении такого перевода комиссия составит 1% (минимум 30 российских рублей) при максимальной сумме перевода 150 тысяч рублей в сутки. Переводы через мобильное приложение Сбербанка будут осуществляться в российских рублях, а на карты будут начисляться в валюте манат согласно курсу Kapital Bank.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 20 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.