https://news.day.az/economy/1359405.html Азербайджан планирует открыть торговое представительство в Пакистане
Азербайджан планирует открыть торговое представительство в Пакистане
Азербайджан планирует открыть торговое представительство в Пакистане.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе презентации Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству.
Он отметил постоянное развитие политических и экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном.
По словам замминистра, создание палаты внесет большой вклад в развитие деловых связей и партнерства, а также способствует увеличению товарооборота и взаимных инвестиций между двумя странами.
"Палата откроет новые возможности для развития экономического сотрудничества между двумя странами", - подчеркнул Алиев.
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