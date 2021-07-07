Азербайджан планирует открыть торговое представительство в Пакистане.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе презентации Пакистано-азербайджанской палаты по экономическому сотрудничеству.

Он отметил постоянное развитие политических и экономических связей между Азербайджаном и Пакистаном.

По словам замминистра, создание палаты внесет большой вклад в развитие деловых связей и партнерства, а также способствует увеличению товарооборота и взаимных инвестиций между двумя странами.

"Палата откроет новые возможности для развития экономического сотрудничества между двумя странами", - подчеркнул Алиев.