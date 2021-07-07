В Азербайджане объявлен конкурс на приватизацию двух заводов

Государственная службы по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана в соответствии со "Второй государственной программой приватизации государственного имущества в Азербайджанской Республике" и "Правилами проведения инвестиционного конкурса" объявила инвестиционный конкурс на приватизацию ОАО "Завод по ремонту медицинской техники" и "Бакинский завод нефтегазового оборудования".

Как сообщили Day.Az в министерстве, на инвестиционном конкурсе по приватизации ОАО "Завод по ремонту медицинской техники", расположенного в поселке Бакиханова Сабунчинского района Баку, будет реализовано 922 528 акций на общую сумму свыше 1,8 миллиона манатов. Предприятие имеет обязательства в размере 635 306 манатов и дебиторскую задолженность на 273 925 манатов.

На инвестиционном конкурсе по приватизации ОАО "Бакинский завод нефтегазового оборудования", расположенного в поселке Бюльбюля Сураханского района Баку, будет реализовано более 1,465 миллиона акций на сумму свыше 2,9 миллиона манатов. Предприятие имеет обязательства на сумму 823 436 манатов и дебиторскую задолженность в размере 62 971 манат.

Для участия в инвестиционном конкурсе претенденты должны представить инвестиционную программу на общую сумму не менее 2,5 миллиона манатов с указанием направлений, суммы и сроков инвестирования, представить предложения по созданию рабочих мест, внедрению современных технологий в производственный процесс, расширению ассортимента производимой продукции, использованию местного сырья. Претенденты должны представить выписки о средствах, подлежащих выплате из государственного бюджета (не менее одного миллиона манатов). В случае победы на конкурсе претендент обязан выплатить аванс в размере 200 тысяч манатов.

Кроме того, победители конкурса обязаны в течение 30 дней с даты утверждения протокола о результатах подписать договор купли-продажи акций АО, в течение 60 дней с даты подписания произвести выплаты по заработной плате и приравненным к ней долгам, перечислить предложенные денежные средства в государственный бюджет.

В конкурсе, помимо юридических и физических лиц Азербайджана, могут принять участие и иностранные инвесторы.

С государственным имуществом, исключенным из инвестиционного конкурса, можно ознакомиться по ссылке: (https://bit.ly/3qzDgsB, https://bit.ly/2SCHWRQ).

Прием заявлений и предложений претендентов осуществляется в рабочие дни до 26 июля 2021 года, с 10:00 до 17:30 в Государственной службе по имущественным вопросам. Адрес: город Баку, ул. Ю. Сафарова, 50.

Оценка конкурсных предложений комиссией будет проводиться 28 июля 2021 года.