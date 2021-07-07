Агентство по развитию МСБ Азербайджана присоединилось к "Марафону занятости"

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана присоединилось к "Марафону занятости", инициированному министерством труда и социальной защиты населения в целях обеспечения занятости членов семей шехидов и участников Отечественной войны.

Как сообщили Day.Az в агентстве, с этой целью предпринимателей призвали внести информацию об имеющихся и новых вакансиях в соответствующую электронную систему. Таким образом, около 200 предприятий уже предоставили более 340 вакансий для трудоустройства членов семей шехидов и участников Отечественной войны.

Помимо этого, информация о рабочих местах, которые будут созданы в агентстве, будет внесена в соответствующую электронную систему для трудоустройства членов семей шехидов и участников войны.

Отметим, что недавно участник Отечественной войны Азербайджана получил работу в агентстве.