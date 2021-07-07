Госгарантии на бизнес-кредиты в Азербайджане с начала года достигли 130 млн манатов - Микаил Джаббаров
В рамках механизма гарантийного субсидирования Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана в январе - мае 2021 года предоставил посредством электронной кредитной платформы госгарантии на новые бизнес-кредиты на сумму 129,7 миллиона манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он отметил, что спрос на кредиты по 847 заявкам посредством электронной платформы оценивается в 224,1 миллиона манатов.
Ранее Джаббаров сообщал, что в январе - мае Фонд развития предпринимательства при минэкономики выдал через уполномоченные кредитные организации льготные кредиты на 24,9 миллиона манатов.
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