Бренд Bosch Бытовые Приборы провел акцию

"Бренд Bosch Бытовые Приборы активно проводит работу по защите окружающей среды, и как пример этого - мероприятия по посадке деревьев регулярно организовываются по всему миру. Это то, что мы оставим будущим поколениям".

Об этом рассказала региональный эксперт по бренд-коммуникациям BSH TR Фидан Султанова.

Защита окружающей среды, озеленение нашей планеты, посадка деревьев - миссия, которая лежит на каждом из нас.

Bosch Бытовые Приборы - это немецкий бренд бытовых приборов, принадлежащий компании BSH, которая в основу своей работы ставит инновации и устойчивое развитие бизнеса. Руководствуясь вышеуказанными принципами, компания проводит различные акции и проекты, которые нацелены на увеличение числа зеленых насаждений, поощрение посадки деревьев и охрану окружающей среды.

Одно из подобных мероприятий 24 июня состоялась в Баку. На территории парка "Гюлюстан", расположенного в Сабунчинском районе столицы, прошла акция по посадке деревьев, в которой приняли участие 60 школьников и студентов из различных учебных заведений столицы.

Чтобы сделать мероприятие более интересным, для волонтеров были организованы развлекательные конкурсы.

Региональный эксперт по бренд-коммуникациям BSH TR Фидан Султанова рассказала, что они намерены проводить подобные акции ежегодно. Более того, в планах компании открытие парка для детей.

"Наша компания проводит подобные акции во многих уголках мира, так как вопрос защиты окружающей среды и охраны зеленых насаждений всегда занимал для нас важное место. Эта проблема актуальна во всем мире. Особенно когда дело касается крупных городов", - отметила она.

Привлечение к акции школьников и студентов тоже не случайно. Мы хотим обратить внимание на данные вопрос молодого поколения, внести свой вклад в их воспитание. Они должны бережно относиться к окружающей среде, уметь сажать деревья. Ведь так прекрасно, когда все вокруг красивое и зеленое.

Кстати говоря, в рамках акции мы как раз учим молодых людей сажать деревья, ухаживать за ними. Возможно, когда они будут работать в крупных компаниях, также захотят проводить подобные акции. Но дело не заканчивается одной посадкой деревьев. За ними надо ухаживать и поливать. Мы также будем следить за этим.

Студенты ADA School искренне признали, что до этой акции не интересовались активно вопросами защиты окружающей среды. Но подобные акции как раз и предназначены для того, чтобы пробуждать интерес к насущным проблемам у представителей молодого поколения. Ведь за ними будущее.

В рамках акции на территории парка "Гюлюстан" были посажены более 100 деревьев. В основном, это Эльдарская сосна.

Разим Эфендиев - глава отдела по озеленению Сабунчинского отделения Объединения по озеленению города Баку активно принимал участие в данной акции и помогал волонтерам в посадке деревьев. "Мы расскажем волонтерам о том, как сажать деревья, ухаживать за ними. В этом парке очень много Эльдарских сосен, поэтому мы решили посадить эти деревья".

В конце мероприятия для всех волонтеров были приготовлены фруктовые коктейли и полезные смузи, в рамках поддержки здорового образа жизни за который ратует бренд Bosch Бытовые Приборы. Но, несомненно, главное, что ребята приобрели от мероприятия - это знания о важности заботы об окружающей среде.

Теймур Максутов