Минтруда Азербайджана о подаче заявок для участия в «Марафоне занятости»

Подготовлена ​​регистрационная форма для подачи заявки на участие в "Марафоне занятости" по обеспечению трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны Азербайджана.

Как сообщили в среду Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, желающие устроиться на работу члены семей шехидов и ветераны, раненые Отечественной войне, могут перейти по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu и сделать обращение, указав свои данные.

Отметим, что число работодателей, уже присоединившихся к марафону, составляет около 200, а количество вакансий, введенных ими в электронную систему, - около 900.

Работодатели, желающие принять участие в марафоне, инициированном Министерством труда и социальной защиты населения, могут прислать свои вакансии, перейдя по ссылке https://dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.