В Шеки проведена встреча с предпринимателями

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана организовало встречу в Шеки с субъектами МСБ, которые действуют в аграрной сфере и привлечены к тренингам недавно открывшимся в районе Центром развития МСБ.

Как сообщили в среду Day.Az в Агентстве, на организованной в Шекинском центре развития МСБ встрече были выслушаны обращения и предложения предпринимателей, а также их мнения по поводу тренингов и консультационных услуг в Центре. Было отмечено, что в Шеки, наряду с Центром, также действует офис "Друг МСБ". Эти структурные подразделения Агентства информируют действующих в Шеки и близлежащих районах предпринимателей о механизмах государственной поддержки, защищают их интересы, поддерживают создание новых и развитие существующих субъектов МСБ, предоставляют консультационные и другие услуги для повышения их знаний и навыков.

Встречи в таком формате будут проведены и в других районах.