Французская компания может предоставить «умные» адаптированные решения для Карабаха

Французская компания Schneider Electric может предоставить специально для Карабаха адаптированные решения для "умных" деревень.

Об этом сказал в интервью Trend генеральный менеджер компании Schneider Electric по странам Центральной Азии Дан Влашеану, передает Day.Az.

По его словам, компания может предоставить адаптированные решения для "умных" деревень, которые имеют свои особые потребности с точки зрения эффективного восстановления энергетических и коммунальных сетей, в том числе водоснабжения и газового отопления.

Он отметил, что компания фокусируется не только на эффективных и надежных центрах обработки данных, но и на таких отраслях, как пищевая промышленность, в частности на производстве напитков.

"Для устойчивого развития производства необходима цифровизация всех сопутствующих процессов. К нашим решениям можно отнести автоматизацию электрических подстанций, возобновляемых источников энергии (ветряной и солнечной), станций очистки сточных вод с интеллектуальной перекачкой и обработкой, оптимизацию работы городских газовых сетей, комплексов системы управления зданиями с адаптированными решениями для больниц, административных и коммерческих зданий", - добавил он.

Влашеану подчеркнул, что решения компании распространяются не только на большие города: "В отличие от других крупных международных компаний, стратегия Schneider Electric заключается в сотрудничестве с местными партнерами, которые локально интегрируют технологии компании, создают квалифицированные рабочие места и обеспечивают передачу международного опыта и ноу-хау".

Генеральный менеджер сообщил, что долгосрочная стратегия компании поддерживается наличием местного офиса Schneider Electric с азербайджанскими инженерами и специалистами, которые обеспечивают быструю поддержку на месте без языковых барьеров.