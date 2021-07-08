https://news.day.az/economy/1359665.html Турция и Азербайджан обменяются опытом в сфере создания "умных городов"
Турция и Азербайджан обменяются опытом в сфере создания "умных городов"
Турция и Азербайджан проведут обмен опытом в сфере создания "умных городов".
Об этом сообщил Trend источник в правительстве Турции, передает Day.Az.
По его словам, две страны продолжат предпринимать шаги по подготовке совместных проектов, связанных с "умными городами".
"Проекты создания "умных городов" планируется реализовать и в освобожденных от оккупации районах Азербайджана", - сказал источник.
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