Турция и Азербайджан обменяются опытом в сфере создания "умных городов"

Турция и Азербайджан проведут обмен опытом в сфере создания "умных городов".

Об этом сообщил Trend источник в правительстве Турции, передает Day.Az.

По его словам, две страны продолжат предпринимать шаги по подготовке совместных проектов, связанных с "умными городами".

"Проекты создания "умных городов" планируется реализовать и в освобожденных от оккупации районах Азербайджана", - сказал источник.