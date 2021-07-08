Продолжается строительство автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд.

Как сообщает Day.Az, вдоль дороги продолжаются крупномасштабные строительные работы.

Строительство осуществляется ООО "16 N-li Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı" Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана совместно с филиалом турецкой компании "Kalyon RSY İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi", специализирующейся на строительстве дорог.

Автомобильная дорога, имеющая стратегическое значение, начинается в селе Ахмедбейли Физулинского района. Протяженность дороги составляет 124 км.

Новая автомобильная дорога Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Джабраильского и Зангиланского районов, и именно с этой дороги берут свое начало автомобильные дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, Шукюрбейли-Джабраил-Гадрут и Худаферин-Губадлы-Лачин, строительство которых в настоящее время продолжается. Этот дорожный проект, реализуемый в координации с другими соответствующими государственными структурами в рамках рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межведомственного центра при Координационном штабе, является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха.