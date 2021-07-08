https://news.day.az/economy/1359726.html Бакинскому международному морскому торговому окажут поддержку в рамках Инвестиционного плана ЕС - Вархели
Бакинскому международному морскому торговому окажут поддержку в рамках Инвестиционного плана ЕС - Вархели
Находящийся с визитом в Азербайджане комиссар Европейского Союза (ЕС) по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели побывал в Бакинском международном морском торговом порту.
Как сообщает Day.Az, об этом комиссар ЕС написал в "Twitter".
"Я встретился с генеральным директором ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талехом Зиядовым. В качестве одной из передовых инициатив в рамках Инвестиционного плана по "Восточному партнерству" этому порту будет оказана поддержка для его превращения в стабильный центр Транскаспийской экономической интеграции, обеспечивающий бесперебойное и быстрое перемещение товаров и услуг", - отметил комиссар ЕС.
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