Бакинскому международному морскому торговому окажут поддержку в рамках Инвестиционного плана ЕС

Находящийся с визитом в Азербайджане комиссар Европейского Союза (ЕС) по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели побывал в Бакинском международном морском торговом порту.

Как сообщает Day.Az, об этом комиссар ЕС написал в "Twitter".

"Я встретился с генеральным директором ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талехом Зиядовым. В качестве одной из передовых инициатив в рамках Инвестиционного плана по "Восточному партнерству" этому порту будет оказана поддержка для его превращения в стабильный центр Транскаспийской экономической интеграции, обеспечивающий бесперебойное и быстрое перемещение товаров и услуг", - отметил комиссар ЕС.