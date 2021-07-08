Алятская свободная экономическая зона

В Азербайджане были реализованы важные проекты для обеспечения развития ненефтяного сектора, диверсификации различных отраслей экономики, увеличения экспортного потенциала страны, привлечения иностранных инвестиций и дальнейшего улучшения делового и инвестиционного климата. Несмотря на большие экономические и финансовые трудности, в мире, возникшие из-за пандемии, данные процессы успешно продолжаются в Азербайджане. Создание Алятской свободной экономической зоны - наглядный тому пример. Реализация этого проекта не только принесет Азербайджану большие экономические дивиденды, но и укрепит позиции страны в регионе, повысит стратегическое значение нашей республики, которая играет важную роль в транзитных транспортных коридорах "Восток-Запад и Север-Юг". Создание Алятской свободной экономической зоны сформирует условия для увеличения доходов государства и бюджета, а также привлечения новых инвестиций.

Об этом Day.Az сказала член Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Камила Алиева.

Депутат напомнила, что в 2017 году Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее Распоряжение об ускорении создания Алятской свободной экономической зоны. В 2018 году соответствующий закон был принят Милли Меджлисом.

Парламентарий подчеркнула, что основная цель создания Алятской свободной экономической зоны - обеспечение производства с высокой добавленной стоимостью и экспортно-ориентированного производства в соответствии с лучшими практиками управления.

"Одна из основных целей заключается в привлечении инвесторов, предоставляющих услуги с использованием инновационных технологий, а также в содействии динамичного и устойчивого развития экономики страны путем кооперации иностранных компаний с местными. Это, в свою очередь, позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест. Идея создания Алятской свободной экономической зоны основана на государственной политике. Работа, проделанная по развитию ненефтяного сектора в последние годы дала импульс созданию этой зоны. Инвестиции в ненефтяной сектор в основном осуществляются со стороны государства, либо местными компаниями. Иностранные компании пока что предпочитают вкладывать больше средств в нефтегазовый сектор. Поэтому создание Алятской свободной экономической зоны послужит развитию ненефтяного сектора экономики Азербайджана", - заявила наша собеседница.

По её словам, руководство Алятской свободной экономической зоны будет проводить различные мероприятия как внутри страны, так и за рубежом.

"Необходимо установить прямые контакты с потенциальными инвесторами. При этом представители свободной экономической зоны посетят разные страны, будут приглашены потенциальные инвесторы из-за рубежа. Со многими странами существуют межправительственные комиссии. Считаю, что долгосрочная стабильность и мир в регионе является очевидностью для вкладчиков. Наличие всех этих факторов и уверенность в завтрашнем дне привлечет в Алятскую свободную экономическую зону множество иностранных инвесторов", - заключила Камила Алиева.

Абдул Керимханов