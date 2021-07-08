https://news.day.az/economy/1359762.html ЕС окажет поддержку Бакинскому морскому порту
ЕС окажет поддержку Бакинскому морскому порту
ЕС окажет поддержку Бакинскому международному морскому торговому порту в рамках экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства".
Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.
"В качестве одной из основных инициатив в рамках экономического и инвестиционного плана "Восточного партнерства" Бакинский порт получит поддержку ЕС для транскаспийской экономической интеграции, чтобы стать центром устойчивой и ускоренной транспортировки товаров и услуг", - написал Вархели.
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