ЕС окажет поддержку Бакинскому морскому порту

ЕС окажет поддержку Бакинскому международному морскому торговому порту в рамках экономического и инвестиционного плана для "Восточного партнерства".

Об этом, как передает Day.Az, написал в Twitter еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархели.

"В качестве одной из основных инициатив в рамках экономического и инвестиционного плана "Восточного партнерства" Бакинский порт получит поддержку ЕС для транскаспийской экономической интеграции, чтобы стать центром устойчивой и ускоренной транспортировки товаров и услуг", - написал Вархели.