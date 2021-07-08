Названы направления совместной экономической деятельности Азербайджана и Турции

Обнародованы детали плана действий по турецко-азербайджанскому экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Day.Az, в нем также нашли свое отражение приоритетные направления по сотрудничеству на освобожденных территориях Азербайджана, а именно:

- оказание технической поддержки в составлении ортофотопланов освобожденных районов Азербайджана на 2021-2022 годы;

- обмен опытом и сотрудничество с Турцией в области "умных городов" в Азербайджане и восстановление освобожденных районов;

- подготовка возможной проектной документации памятников на освобожденных территориях, а также техническое и финансовое обеспечение реставрационных и консервационных работ;

- сотрудничество по подготовке освобожденных территорий к сельскохозяйственной деятельности в 2021 году;

- сотрудничество по реализации концепции "Зеленая энергия" на освобожденных территориях в 2021-2023 годах;

- проведение совместных радиометрических и радиологических исследований в 2021-2025 годах;

- оказание технической поддержки по финансированию работ по реконструкции в 2021-2022 годах.