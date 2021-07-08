KOBIA и USAID подписали Меморандум о взаимопонимании

Между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBIA) и Агентством США по международному развитию (USAID) подписан Меморандум о взаимопонимании в связи с сотрудничеством в области малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили Day.Az в KOBİA, документ подписали председатель правления KOBIA Орхан Мамедов и директор миссии USAID по Азербайджану Джайдев Сингх. В церемонии подписания принял участие посол США в Азербайджане Ли Литценбергер.

Согласно документу, KOBIA и USAID будут осуществлять совместные инициативы по созданию более благоприятной и конкурентоспособной бизнес-среды, поддерживать меры, позволяющие местным МСП повышать производительность, доходы и качество, диверсифицировать рынки сбыта, а также укреплять устойчивость к кризисным ситуациям, таким как пандемия COVID-19. В рамках совместного сотрудничества KOBIA и USAID также будут держать в центре внимания конкурентоспособность микро-, малых и средних предпринимателей, работающих в Азербайджане, усиление потенциала бизнес-ассоциаций, внедрение инновационных бизнес-технологий в нашу страну.

"KOBİA придает особое значение изучению передового опыта развития местных МСП, сотрудничеству с соответствующими организациями в этой области. Мы верим, что подписанный с USAID меморандум о взаимопонимании внесет позитивный вклад в развитие делового партнерства и рост МСП, дальнейшее улучшение поддержки и услуг, оказываемых МСП", - отметил председатель правления МСП Орхан Мамедов.

Посол США в Азербайджане Ли Литценбергер, в свою очередь, сказал, что бизнес-партнерство и связи между американскими и азербайджанскими компаниями имеют большое значение с точки зрения укрепления дружественных отношений и обеспечения экономического роста: "Надеемся, что этот меморандум о взаимопонимании приведет к установлению деловых партнерств, создающих условия для совместного развития".

"USAID считает, что малый и средний бизнес играет исключительную роль в сокращении бедности, обеспечивая инклюзивное и устойчивое экономическое развитие. Поэтому роль, которую играет KOBİA, выполняющая свою миссию поддержки малых и средних предприятий и создания благоприятной бизнес-среды для них, является важной. Мы намерены еще больше укрепить взаимное партнерство", - сказал директор миссии USAID по Азербайджану Джайдев Сингх.

В рамках мероприятия также состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Агентством и USAID в сфере МСП, обмене опытом, развитии связей со структурами США, осуществляющими деятельность в сфере МСП.