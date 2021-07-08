Азербайджанским фермерам выплачены субсидии

В Азербайджане в целом 413 фермерам, занимающимся хлопководством, табаководством и выращиванием сахарной свеклы, выплачено свыше 255 тысяч манатов субсидий.

Об этом в четверг сказал Trend завотделом по связям с общественностью Агентства аграрного кредитования и развития при Минсельхозе Азербайджана Руслан Зейнал, передает Day.Az.

По его словам, согласно правилам, фермеры до первого июня каждого года должны внести в информационную систему субсидирования электронную декларацию, а до 15 декабря - документы о доставке продукции поставщикам, а поставщики, в свою очередь, должны указать информацию о виде и объеме принятой сельхозпродукции. Оплата по документам, представленным после 15 декабря, производится во втором квартале следующего года.

Представитель Агентства добавил, что в настоящее время ведомством выплачиваются субсидии и по другим направлениям.

Напомним, что аграрные субсидии перечисляются на "фермерскую карту": 25% посевной субсидии - это обналичиваемые средства, 75% - средства, которые не обналичиваются. Необналичиваемые средства предназначены для приобретения семян, удобрений, пестицидов.