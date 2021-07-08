Микрокредиты в Yelo Bank – быстро и комфортно (R)
Нуждаетесь в кредите для вашего бизнеса, но устали ходить в банки, стоять в очередях и тратить свое драгоценное время на документацию?
Yelo Bank предоставляет владельцам микробизнеса возможность получать кредит прямо на пластиковую карту. Теперь вы еще на один шаг ближе к воплощению своей бизнес-мечты в реальность. Для этого достаточно всего один раз пойти в банк, получить карту и оформить кредит. Для повторного кредитования в банк идти не придется, средства будут посажены прямо на вашу карту.
Уникальная карта для микро бизнеса выдается бесплатно в качестве подарка, имеющего следующие возможности:
- Возможность получить кредит до 100 000 манатов.
- Льготный период до 12 месяцев
- Оперативная документация
- Возможность выбрать план оплаты, адаптированный под ваш бизнес.
Но и на этом преимущества не заканчиваются. При подаче заявления на получение кредита не требуется ни условного залога, ни осмотра дома. Нет дополнительных затрат, таких как страховка и открытие счета.
Не растрачивайте ценное время впустую, воспользуйтесь этой возможностью от Yelo Bank, и займитесь развитием своего бизнеса.
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Yelo Bank - яркий банкинг.
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