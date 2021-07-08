Новое деление экономических районов Азербайджана обеспечит реализацию эффективной инвестиционной политики - Микаил Джаббаров
Утверждение Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нового деления экономических районов, наряду с восстановлением исторических названий азербайджанских земель, обеспечит экономическую специализацию, реализацию эффективной инвестиционной политики и повышение гибкости в управлении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
По его словам, такой подход включает в себя новые реалии, сформировавшиеся после Великой Победы в Отечественной войне за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации, и является важным импульсом к возрождению и прогрессу этих территорий.
"Гармоничное и всестороннее развитие экономических зон будет способствовать росту экономики и улучшению благосостояния народа Азербайджана", - заметил Микаил Джаббаров.
Отметим, что ранее министр заявлял, что необходимо проводить работу не только для восстановления, но и для устойчивого развития освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
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