В Азербайджане еще 4 стартапа освободили от налогов на три года

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) выдало еще четырем субъектам МСБ стартап-сертификаты, в результате чего они освобождаются от налога на прибыль и налога на доходы от инновационной деятельности сроком на три года в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство, инновационные решения стартапов, получивших сертификаты, охватывают такие области, как аграрные производственные установки, финансовые технологии, логистические услуги и электронная коммерция.

В Агентстве добавили, что до сих пор такие сертификаты были выданы семи субъектам микро- и малого бизнеса. Желающие получить стартап сертификат субъекты микро- и малого бизнеса могут узнать подробную информацию и данные о проектах, получивших сертификат, на сайте Агентства по адресу www.smb.gov.az.