https://news.day.az/economy/1359987.html Пенсии за июль по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены
Пенсии за июль по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил пенсии за июль по Баку и Сумгайыту, а также Абшеронскому району.
Как сообщили Day.Az в Госфонде, граждане могут получить свои пенсии в банкоматах соответствующих банков.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре