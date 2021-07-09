Пенсии за июль по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения выплатил пенсии за июль по Баку и Сумгайыту, а также Абшеронскому району.

Как сообщили Day.Az в Госфонде, граждане могут получить свои пенсии в банкоматах соответствующих банков.