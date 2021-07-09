BP повторно оценила нефтяные запасы Азербайджана

Британская компания BP не изменила свои оценки по подтвержденным нефтяным запасам в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ежегодное статистическое обозрение компании по мировой энергетике.

Согласно обозрению, к концу 2020 года подтвержденные нефтяные запасы Азербайджана не изменились по сравнению с концом 2019 года и составили 7 млрд. баррелей или 1 млрд. тонн.

Отмечено, что в конце 2000 года этот показатель составлял 1,2 млрд. баррелей.

По данным отчета, к концу 2019 года подтвержденные мировые нефтяные запасы составили 244,4 млрд. тонн или 7 132,4 млрд. баррелей (доля Азербайджана - 0,4%).

Отметим, долевое участие компаний в АЧГ выглядит так: BP - 30,37% (оператор), AzACG (SOCAR) - 25,00%, MOL - 9,57%, "Inpex" - 9,31%, "Equinor" (бывшая "Statoil") - 7,27%, "ExxonMobil" - 6,79%, TPAO - 5,73%, "Itochu" - 3,65% и "ONGC Videsh Ltd." (OVL) - 2,31%.

Напомним, договор о совместной разработке блока месторождений АЧГ и распределении добываемой нефти (PSA) был подписан 20 сентября 1994 года и был рассчитан на 30 лет (истекает в 2024 году). 14 сентября 2017 года был подписан новый договор, предусматривающий эксплуатацию блока до 2050 года.