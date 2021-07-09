SOCAR покупает сеть заправок в Украине?

Пока нет окончательного решения о приобретении Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) сети автозаправочных станций (АЗС) украинской компании Glusco.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя сообщения украинских СМИ о завершении сделки.

Как сообщает enkorr со ссылкой на источники, новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco станет компания Socar New Energy Ltd (SNE), зарегистрированная на Кипре.

"Пока нет окончательного решения, поскольку для этого необходимо подтверждение соответствующих государственных органов,",- сказал Ахмедов.

Отметим, что сеть Glusco насчитывает в Украине 127 автозаправочных станций и 6 нефтебаз, которые компания выкупила у "Роснефти".

Glusco является "дочкой" швейцарской компании Glusco Energy S.A., которая, в свою очередь, входит в группу Proton Energy Group S.A.