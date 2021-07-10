В Азербайджане снизились выбросы углекислого газа

Выбросы углекислого газа в Азербайджане сократились на 5,3 процента в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 35,9 миллиона до 34,1 миллиона тонн, сообщает Trend со ссылкой на статистический обзор мировой энергетики bp, передает Day.Az.

При этом выбросы углерода в Азербайджане выросли на 2,2 процента в 2009 - 2019 годах, говорится в обзоре.

Согласно данным компании, объем выбросов углекислого газа в Азербайджане составил 27,4 миллиона тонн в 2010 году, 30,7 миллиона ​​тонн - в 2011 году, 30,8 миллиона тонн - в 2012 году, 31,1 миллиона тонн - в 2013 году, 31,7 миллиона тонн - в 2014 году, 34,1 миллиона тонн - в 2015 году, 33,6 миллиона тонн - в 2016 году, 32,4 миллиона тонн - в 2017 году и 34 миллиона тонн - в 2018 году.

По оценкам bp, общие мировые выбросы углекислого газа сократились с 34356,6 миллиона тонн в 2019 году до 32284,1 миллиона тонн в 2020 году, что на 6,3 процента меньше в годовом исчислении. Европейский союз лидирует по сокращению выбросов - на 13,4 процента в годовом исчислении, опережая ОЭСР с 11,5 процента и страны, не входящие в организацию, где сокращение составило всего 3,5 процента.

Как сказал Trend заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии Московского государственного института международных отношений (МГИМО), эксперт Центра устойчивого развития МГИМО Игбал Гулиев, сокращение выбросов углекислого газа в рамках расширения использования ВИЭ для производства электроэнергии существенно улучшит экологический имидж Азербайджана.

Эксперт отметил, что и в топливно-энергетическом комплексе происходят значительные структурные изменения, связанные с развитием ненефтяной, "зеленой" энергетики: "Период снижения доходов от экспорта углеводородов создал дополнительные предпосылки для приоритизации аспектов возобновляемой энергетики, что в перспективе будет способствовать формированию дополнительных объемов углеводородного экспорта", - отметил Гулиев.

По его словам, сокращение выбросов углекислого газа привлечет инвесторов в новые энергетические проекты, что значительно повысит инвестиционный потенциал национального ТЭК.