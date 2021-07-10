Азербайджан выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+

Азербайджан в июне 2021 года выполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Минэнерго страны.

"Добывая в июне 610 тыс. баррелей нефти в сутки, Азербайджан выполнил обязательства в рамках ОПЕК+", - отмечается в тексте.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с соглашениями, достигнутыми на министерских заседаниях стран ОПЕК+, среднесуточная добыча нефти в республике в июне была определена на уровне 610 тыс. баррелей.

По данным министерства, вместе с конденсатом суточная добыча в июне составила 705,1 тыс. баррелей (доля конденсата - 95,1 тыс. баррелей в сутки). В июле, согласно обязательствам, суточная добыча нефти в стране должна сохраняться в объеме 620 тыс. баррелей.