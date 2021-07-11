Ускоренный рост рынка е-коммерции в Азербайджане приведет к развитию новых трендов

Ускоренный рост рынка электронной коммерции в Азербайджане приведет к развитию и закреплению новых трендов.

Об этом сказала Trend исполняющая обязанности директора Научно-исследовательского института экономических реформ при министерстве экономики Азербайджана Арзу Гусейнова, передает Day.Az.

По ее словам, одним из таких трендов является переход на D2C, то есть на продажи продукции без посредников в виде розничных продавцов, дистрибьюторов и дилеров.

Другим новым трендом является распространение CDP. Компании стремятся собирать больше клиентской информации, в том числе о каналах коммуникации с магазином, и такую возможность предоставляют платформы CDP (сustomer data platform), отметила Гусейнова.

"Главная же цель CDP - предоставить объединенную информацию, которая поможет управлять маркетинговой стратегией, сегментировать аудиторию и создавать персонализированные предложения для клиентов", - сказала она.

Гусейнова напомнила, что, согласно статистике, около 30 процентов видеоконсультаций завершаются продажей продукта.

"Около 45 процентов пользователей отказываются от покупки, предпочитая оформить заказ в другом месте, если сайт предлагает неудобный способ доставки или указывает ее слишком долгие сроки", - сказала она.

Отметим, что на конец четвертого квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем безналичных операций по платежным картам в Азербайджане вырос на 34 процента, бесконтактных платежей - в 5,2 раза, а объем расчетов по интернету и мобильному банкингу - на 65 и 90 процентов, соответственно.

Напомним, что ранее компания Visa сообщила о росте онлайн-платежей в странах Кавказского региона на 80 процентов. Значительная доля в общем объеме платежей по картам Visa в этом регионе пришлась на Азербайджан.