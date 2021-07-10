В Турции растет число зарегистрированных компаний с азербайджанским капиталом

В январе - мае 2021 года регистрацию в Турции прошли 103 компании с азербайджанским капиталом, что на 59 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом сообщили в Trend в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB), передает Day.Az.

Совокупный капитал компаний с азербайджанским капиталом, зарегистрированных в Турции в январе - мае, составил 23,387 миллиона турецких лир, в то время как в аналогичном периоде 2020 года этот показатель составил 5,745 миллиона турецких лир.

В указанный период больше всего компаний с азербайджанским капиталом было зарегистрировано в Стамбуле - 91. Их совокупный капитал составил 20,807 миллиона турецких лир.

Из общего числа зарегистрированных компаний одна работает в горнодобывающей сфере, одна - в области сельского хозяйства, восемь - в промышленной сфере, четыре - в строительстве, 43 - в сфере оптовой и розничной торговли, 12 - в области транспорта и логистики, шесть - в сфере туризма, еще шесть занимаются продажей недвижимости.

"Остальные компании с азербайджанским капиталом задействованы в других секторах экономики", - сказали в TOBB.

Совокупный капитал зарегистрированных в отчетный период 43 компаний в сфере оптовой и розничной торговли составил 8,701 миллиона турецких лир.

Отметим, что в 2020 году в Турции были зарегистрированы 148 компаний с азербайджанским капиталом. В том числе 126 таких компаний с совокупным капиталом в 25,434 миллиона турецких лир было зарегистрировано в Стамбуле.

Официальный курс на 10 июля составляет 8,6872 TL/1USD.