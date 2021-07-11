Объем депозитов в банках Азербайджана вырос за год

Общий объем депозитов в банках Азербайджана на начало июня 2021 года достиг 25 миллиардов манатов, что на семь процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статистическом отчете Центробанка (ЦБА).

При этом объем депозитов нефинансовых организаций вырос на 8,7 процента по сравнению с показателем на начало июня 2020 года, составив 14,48 миллиарда манатов.

Депозиты физических лиц выросли за год на 12,7 процента - до 8,635 миллиарда манатов.

В отчетный период депозиты в иностранной валюте составили 13,09 миллиарда манатов, сократившись в годовом исчислении на восемь процентов. Депозиты в национальной валюте выросли на 30,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11,9 миллиарда манатов.