В Азербайджане выросли поступления по взносам на соцстрахование

Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 2,21% (57 млн. мантов) и составили 2 млрд. 614,2 млн. манатов.

Как передает Day.Az, oб этом АПА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, поступления по взносам на социальное страхование выросли на 7,88% (134,12 млн. манатов) и составили 1 млрд. 836,85 млн. манатов.

Годовой прогноз по поступлениям выполнен по бюджетным организациям на 104,54%, по небюджетному сектору - на 114,42%.