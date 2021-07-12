https://news.day.az/economy/1360745.html Стало известно, когда начнутся поставки азербайджанского газа в Румынию
Стало известно, когда начнутся поставки азербайджанского газа в Румынию
Поставки азербайджанского газа в Румынию могут начаться до июля следующего года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.
По его словам, транспортировка газа в Румынию станет возможной после завершения строительства соединительного газопровода Греция-Болгария (IGB). Затем азербайджанский газ будет поставляться по трубопроводу BRUA в Румынию.
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