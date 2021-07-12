Стало известно, когда начнутся поставки азербайджанского газа в Румынию

Поставки азербайджанского газа в Румынию могут начаться до июля следующего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр энергетики Румынии Вирджил Попеску.

По его словам, транспортировка газа в Румынию станет возможной после завершения строительства соединительного газопровода Греция-Болгария (IGB). Затем азербайджанский газ будет поставляться по трубопроводу BRUA в Румынию.