Определились механизмы поддержки в области использования ВИЭ в Азербайджане
Определены механизмы поддержки использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии в Азербайджане.
Как передает Day.Az, в законе "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии" за №339-VIQ от 31 мая 2021 года подчеркивается, что в области использования ВИЭ в производстве электроэнергии применяются следующие механизмы поддержки:
- поддержка производства электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии с применением гарантированных тарифов и других средств;
- поддержка активных потребителей;
- поддержка научных исследований;
- механизмы, предусмотренные в Налоговом кодексе Азербайджана и законе Азербайджана "О таможенном тарифе".
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