Определились механизмы поддержки в области использования ВИЭ в Азербайджане

Определены механизмы поддержки использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии в Азербайджане.

Как передает Day.Az, в законе "Об использовании возобновляемых источников энергии при производстве электроэнергии" за №339-VIQ от 31 мая 2021 года подчеркивается, что в области использования ВИЭ в производстве электроэнергии применяются следующие механизмы поддержки:

- поддержка производства электроэнергии на территории возобновляемых источников энергии с применением гарантированных тарифов и других средств;

- поддержка активных потребителей;

- поддержка научных исследований;

- механизмы, предусмотренные в Налоговом кодексе Азербайджана и законе Азербайджана "О таможенном тарифе".