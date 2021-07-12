Внесены изменения в устав ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Как передает Day.Az, об этом говорится в решении Кабинета министров № 202.

Согласно документу, в Уставе ЗАО упразднен пункт о получении лицензий и разрешений на деятельность Общества и его структурных подразделений, филиалов и представительств, а также дочерних юридических лиц.