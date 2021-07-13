Новая модель Land Cruiser 300 уже в Азербайджане

Компания Toyota, появившаяся на автомобильном рынке в 30-x годах прошлого века, сумела показать высокий уровень японской точности и профессионализма в каждом выпускаемом автомобиле.

Новая модель Land Cruiser 300, представленная на мировой премьере в июне и презентованная в Азербайджане минувшим днем, сильно отличается от предыдущих моделей своими новшествами и преимуществами. В новую модель, которая еще больше укрепила в себе суть "надежность, долговечность, внедорожные характеристики", сумели привнести множество нововведений под девизом "поехать куда угодно и безопасно вернуться". Двигатель, трансмиссия и платформа автомобиля полностью обновились, полностью подготовив его к самым сложным ситуациям, условиям бездорожья. В целом, создатели этой новой модели поставили перед собой цель обеспечить максимальный контроль управлением и сохранение идеальных автомобильных характеристик даже в самых сложных ситуациях. Новый Land Cruiser 300 впервые внедрил новую платформу GA-F, новый двигатель с двойным турбонаддувом V6, новую 10-ступенчатую автоматическую коробку передач, новую подвесную систему и новые интерьер и экстерьер. Кузов автомобиля был переделан, чтобы уменьшить вес и повысить жесткость, в результате чего модель практически на 200 кг легче своего предшественника. С помощью "3D Multi-Terrain Monitor", впервые установленного на модели Toyota LC300, водитель может видеть положение колес и окружение автомобиля. Система "Multi-Terrain Select" выбирает наиболее подходящий для водителя режим движения и автоматически определяет качество дороги. Динамичное и удобное управление поддерживается новыми V6 с двойным турбонаддувом, а 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия служит для снижения расхода топлива и выбросов CO2 приблизительно на 10%-ов. Кроме того, на модели LC300 также установлена новая система - "Electric Parking Brake (Стояночный тормоз)". Эта система помогает распознавать препятствия впереди и позади автомобиля при движении на стоянке и подаче назад на парковке, а также при приближении к транспортным средствам и пешеходам. Покупатели и любители могут сами стать свидетелями перечисленных мною преимуществ, протестировав их на месте.

Следует отметить, что новая модель Land Cruiser 300 является первой новой моделью Land Cruiser SW, представленной после серии Land Cruiser 200, появившейся на рынке в 2007 году. Это совершенно обновленная модель Toyota Land Cruiser - Легенды, которая распространена более чем в 170 странах мира, и распродана в количестве более 10 миллионов, и мы уверены, что "новая история этой легенды" со всеми своими преимуществами сумеет получить еще более высокие баллы от автолюбителей.