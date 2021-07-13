https://news.day.az/economy/1361028.html Названа дата полной выплаты всех пенсий в Азербайджане
Названа дата полной выплаты всех пенсий в Азербайджане
В Азербайджане 15 июля полностью завершится выплата всех пенсий, в том числе лицам с правом на пенсию на льготных условиях, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения.
Отметим, что в январе - мае 2021 года выплаты пенсионерам составили 1 миллиард 958 миллионов 600 тысяч манатов, что на 84,1 миллиона манатов (4,5 процента) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
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