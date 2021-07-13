https://news.day.az/economy/1361173.html Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере труда
Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере труда
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев провел встречу в онлайн-формате с министром по человеческим ресурсам и социальному развитию Королевства Саудовская Аравия (КСА) Ахмадом Сулейманом аль-Раджи.
Как сообщили Day.Az в министерстве, по итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере труда между двумя министерствами.
В соответствии с документом, стороны будут сотрудничать в сферах решения трудовых конфликтов, инспекции и охраны труда, разработки национальных профессиональных стандартов, совершенствования национальных квалификаций и в других сферах.
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