Азербайджан и Саудовская Аравия будут сотрудничать в сфере труда

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев провел встречу в онлайн-формате с министром по человеческим ресурсам и социальному развитию Королевства Саудовская Аравия (КСА) Ахмадом Сулейманом аль-Раджи.

Как сообщили Day.Az в министерстве, по итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере труда между двумя министерствами.

В соответствии с документом, стороны будут сотрудничать в сферах решения трудовых конфликтов, инспекции и охраны труда, разработки национальных профессиональных стандартов, совершенствования национальных квалификаций и в других сферах.