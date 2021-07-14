https://news.day.az/economy/1361637.html Прогноз по налоговым поступлениям в бюджет Азербайджана выполнен на 124%
Прогноз по налоговым поступлениям в бюджет Азербайджана выполнен на 124%
С января по июнь 2021 года налоговые поступления в Государственный бюджет Азербайджана составили 4 342 миллиона манатов. Прогноз по поступлениям выполнен на 124,4 процента.
Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, сообщает Day.Az.
Отметим, что поступления по ненефтяному сектору составили 3 183,9 миллиона манатов, и в бюджет поступило 498,8 миллиона манатов сверх прогноза.
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