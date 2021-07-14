Прогноз по налоговым поступлениям в бюджет Азербайджана выполнен на 124%

С января по июнь 2021 года налоговые поступления в Государственный бюджет Азербайджана составили 4 342 миллиона манатов. Прогноз по поступлениям выполнен на 124,4 процента.

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, сообщает Day.Az.

Отметим, что поступления по ненефтяному сектору составили 3 183,9 миллиона манатов, и в бюджет поступило 498,8 миллиона манатов сверх прогноза.