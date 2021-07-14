Азербайджан и Сербия заинтересованы в расширении торгово-экономических связей

Азербайджан и Сербия заинтересованы в расширении торгово-экономических связей.

Об этом, как сообщает Day.Az, написал в Twitter председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев.

"Сегодня на встрече с послом Сербии в Азербайджане Драганом Владиславлевичем мы обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран, увеличение торгового оборота, перспективы сотрудничества между таможенными органами", - отметил председатель ГТК.