https://news.day.az/economy/1361639.html Азербайджан и Сербия заинтересованы в расширении торгово-экономических связей
Азербайджан и Сербия заинтересованы в расширении торгово-экономических связей
Азербайджан и Сербия заинтересованы в расширении торгово-экономических связей.
Об этом, как сообщает Day.Az, написал в Twitter председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана генерал-полковник Сафар Мехтиев.
"Сегодня на встрече с послом Сербии в Азербайджане Драганом Владиславлевичем мы обсудили развитие торгово-экономических отношений двух стран, увеличение торгового оборота, перспективы сотрудничества между таможенными органами", - отметил председатель ГТК.
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