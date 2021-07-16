На Сахиле состоялось открытие магазина электроники в уникальном формате

Одна из ведущих сетей страны "Kontakt" представила покупателям магазин "Сахиль" смарт-концепции в совершенно новом формате.

Уникальный дизайн магазина "Kontakt" принес на Сахиль новую волну молодости. Дух этого магазина воплощает в себе атмосферу, близкую сердцу каждого молодого человека. Церемония открытия также была организована "Kontakt" с учетом этого.

Так, на официальном открытии магазина "Сахиль" посетители смогли найти ответы на вопросы, связанные с технологией, сыграть в игры Playstation и поучаствовать в конкурсах, проводимых в социальных сетях.

Эта радость не ограничилась только азартом игры, ведь участники игр также получили от сети весьма ценные подарки.

Помимо этого, они смогли воспользоваться специальными скидками до 50 % при наличной оплате по поводу открытия и кампанией беспроцентного кредита на срок до 18 месяцев.

Вы можете увидеть все это вживую, посмотрев видео

ВСЕ СМАРТ-ПРОДУКТЫ ВМЕСТЕ

На первом этаже магазина "Сахиль" представлен широкий ассортимент смартфонов, ноутбуков, планшетов, электрических транспортных средств и велосипедов, а на втором - широкий выбор телевизоров.

Кроме того, покупателям, приезжающим в магазин на скутерах, не придется парковаться за пределами магазина, они смогут перемещаться на них по магазину.

В магазине даже организованы линии движения, зоны парковки и пешеходные переходы.

Об этом уникальном магазине можно много говорить, но лучше увидеть его собственными глазами. Поскольку акция скидок по поводу открытия еще продолжается!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ ПО ПОВОДУ ОТКРЫТИЯ ДО 50%, ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА

По случаю открытия до 18 июля покупатели магазина "Сахиль" получат:

- Скидки до 50% на все виды смарт-товаров при покупке за наличные;

- При покупке в кредит вас ждут 12-месячные беспроцентные предложения на смартфоны, электрические транспортные средства и велосипеды и 18-месячные беспроцентные предложения на все телевизоры.

Так, по случаю открытия в магазине "Kontakt Smart - Сахиль" вы сможете приобрести:

Детский гироскутер за 29,20 маната в месяц;

за 29,20 маната в месяц; Смартфон Samsung Galaxy A12 за 27,5 маната в месяц;

за 27,5 маната в месяц; Смарт-телевизор Samsung диагональю 81 см за 38,89 маната в месяц.

Отметим, что на данный момент "Kontakt" является эксклюзивным дистрибьютором в Азербайджане мировых брендов, таких как Dyson, Electrolux, WAHL, Toshiba, Black&Decker, Hoffmann, официальным дистрибьютором более 30 международных брендов, таких как Samsung, LG, Bosch, Huawei, Realme, Sony, Panasonic, BQ, Sonorous, Elari, Thomas, Beurer, Karcher, H Gala, Cassore, Simge, и официальным центром продаж бренда Apple в нашей стране.

В настоящее время в стране в целом действует 31 магазин сети и интернет-магазин kontakt.az. Ближайший к вам магазин "Kontakt Home" можно найти здесь.