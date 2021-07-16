В Азербайджане планируется создать свыше тысячи новых рабочих мест за счет льготных кредитов

В январе - июне 2021 года на финансирование 546 инвестиционных проектов в Азербайджане выдано в целом 36,6 миллиона манатов льготных кредитов, за счет которых планируется создать 1 009 новых рабочих мест.

Как сообщает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, 97,1 процента кредитов, выданных в первом полугодии текущего года, приходится на субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства.

Микаил Джаббаров сообщил, что около 58,2 процента льготных кредитов выдано на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, 28,1 процента - на производство и переработку промышленной продукции, а 13,7 процента - на прочие отрасли.

Ранее министр отмечал, что экономика Азербайджана восстанавливается быстрыми темпами, а основной движущий фактор экономического роста страны трансформируется с нефтяного сектора в ненефтяной.